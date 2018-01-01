В ОП напомнили про действующее решение суда о блокировке Telegram

Cудебное решение об ограничении доступа к Telegram, принятое в 2018 году, не утратило силу. Об этом рассказал в среду, 11 февраля, член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Как напомнил эксперт, восемь лет назад по результатам разбирательства суд удовлетворил заявление Роскомнадзора, требовавшего заблокировать Telegram вследствие нарушения российских законов.

Машаров подчеркнул, что указанное судебное решение вступило в силу и продолжает действовать по настоящее время, при этом мессенджер продолжает манкировать обязанностями по соблюдению российского законодательства. Органы власти недвусмысленно дали понять, что шансы на восстановление оптимальной работы зависят от руководства Telegram, сообщает РИА Новости.

В 2018 году администрация Telegram отказалась передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования, которые открыли бы доступ к переписке пользователей. Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер. Однако, несмотря на ограничения, сервис продолжил работать в России.

В Кремле ссылались на "решение суда, на основе которого и были предприняты действия по блокировке", но признавали, что "ситуация де-факто иная". Объяснять, почему на практике судебное решение не исполняется, в администрации президента не стали.

Тем временем депутаты Госдумы от КПРФ разработали поправки в законодательство, предусматривающие бессрочный мораторий на блокировку в России социальных сетей и мессенджеров. Политики мотивировали это необходимостью "способствовать ослаблению общественного раздражения из-за ограничения цифровых прав граждан".