В Москве полностью завершилась реконструкция амбулаторного звена

Большая горка прямо в холле. В коридорах слышен не детский плач, а заливистый смех. Так выглядит атриум нового комплекса детской больницы святого Владимира. Один из крупнейших стационаров Москвы для маленьких пациентов. Даже в операционных стены расписаны кадрами из любимых мультфильмов. В каждой палате - туалет и душевая. Есть отдельные спальные места и для родителей - кресла ночью превращаются в кровати.

Работает ГКБ святого Владимира по принципу "цифрового госпиталя". Чтобы как можно быстрее поставить диагноз, в помощь доктору - три специальные лаборатории. Вся информация обрабатывается в электронном виде. Ход лечения ребенка родители могут мониторить онлайн.

"В старых стенах нашей больницы наша мощность была ограничена - максимум 150-200 детей за сутки мы могли принимать. Просто физически не хватало помещений, площадей. Сейчас у нас площади в приёмном отделении очень сильно расширились. Расширилась возможность диагностики экстренной при поступлении в приемное отделение", - отметил Сергей Заварохин, главный врач детской ГКБ святого Владимира.

А еще в больнице действует принцип десяти шагов. Именно такое расстояние между приемным отделением до всех необходимых кабинетов вроде операционной или травматологии.

А так проходят операции в урологическом центре больницы имени Блохина: хирургу помогает ассистент- робот. Вместо рук - тоненькие манипуляторы размером в несколько миллиметров. Они с ювелирной точностью повторяют каждое движение врача, благодаря чему операция проходит с минимальной травматичностью.

"Сегодня российская роботическая программа - это часть международной программы робото-ассистентской хирургии. Это очень важно, потому что есть подготовленные специалисты. Программа эта бесплатная - она поддерживается государством, особенно для онкологических больных. И мы сегодня имеем опыт, который сравним с опытом самых выдающихся групп во всех современных странах", - указал Дмитрий Пушкарь, руководитель Московского урологического центра.

Более того, московская программа входит в десятку лучших в мире.

"Наши стационары сегодня превратились в современные цифровые комплексы. Мы полностью ушли от бумаги внутри комплексов, все в цифре. Плюс количество высокотехнологичных предприятий увеличилось в разы. Например, если, скажем, лет десять тому назад в основном делались полостные операции, то сегодня это лапароскопия на 80%, и уже в пять раз меньше люди лежат в больницах перед выпиской, потому что это малоинвазивное воздействие, быстрое заживание и так далее. Это уже другой уровень медицины становится", - рассказал Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

На базе единой цифровой платформы создаются и внедряются десятки сервисов, в том числе на базе искусственного интеллекта. Столичные технологии и разработки становятся стандартом цифровой медицины для большинства субъектов нашей страны.

"Вы ставили задачу работать с регионами, передавать им наши возможности. Мы, с точки зрения сервисов искусственного интеллекта для определения диагнозов, сегодня уже распространили возможности на 74 региона страны. Региональных пациентов уже практически в четыре раза больше, чем москвичей, пользуется, потому что они все подключены. Мы бесплатно обеспечиваем сервисами, и получают очень быстро диагнозы по 60 сервисам. Достаточно эффективная история", - продолжил Собянин.

В этом году столичные власти полностью закончили реконструкцию амбулаторного звена. Следующий этап - полное обновление стационаров. Уже модернизировано больше половины медицинской инфраструктуры Москвы. Программы развития городской системы здравоохранения в таком масштабе и в такой короткий срок не проводились ни в одном городе мира.

"Как я вам докладывал, мы запроектировали и строим большие комплексы, ряд из них построен, ряд таких клиник находится в стадии проектирования и строительства. В этом году мы запустим 62-ю больницу, это онкологическая клиника. Приступили к строительству Склифа, 52-й больницы, новой детской больницы и так далее. Но стараемся, чтобы эти клиники были клиниками будущего, чтобы они выглядели соответствующим образом, были украшением города. И технологичными чтобы были, конечно", - резюмировал мэр Москвы.

В основе роста качества медицинской помощи в столице лежит, конечно, и постоянное повышение квалификации врачей. Новейшие методики доступны в большинстве городских больниц и по большинству медицинских профилей.