Новым регионам выделят дополнительные средства на программу страхования возведения жилья

Два миллиарда рублей дополнительно будет выделено новым регионам на продолжение в этом году программы страхования возведения жилья. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
С 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях построено и восстановлено около 25 тысяч многоквартирных и частных домов, а также социальных объектов. Впереди посевная кампания, отметил премьер. На субсидии агропрому дополнительно пойдет еще 2 миллиарда рублей.
Еще одно важное решение касается поддержки многодетных семей, соответствующее поручение было дано президентом по итогам "Прямой линии".
"Во время "Прямой линии" к президенту было обращение с просьбой оставить многодетным семьям право на получение единого пособия при незначительном превышении критериев по уровню дохода. Правительство подготовило соответствующие изменения в нормативно-правовую базу. Предлагается, что, если доходы многодетных семей при повторном назначении этой выплаты превысят величину одного прожиточного минимума в пределах 10%, им будет продлено предоставление единого пособия еще на 12 месяцев в размере половины прожиточного минимума. Точная сумма здесь зависит от региона", - отметил премьер.