Новым регионам выделят дополнительные средства на программу страхования возведения жилья

Два миллиарда рублей дополнительно будет выделено новым регионам на продолжение в этом году программы страхования возведения жилья. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

С 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях построено и восстановлено около 25 тысяч многоквартирных и частных домов, а также социальных объектов. Впереди посевная кампания, отметил премьер. На субсидии агропрому дополнительно пойдет еще 2 миллиарда рублей.

Еще одно важное решение касается поддержки многодетных семей, соответствующее поручение было дано президентом по итогам "Прямой линии".