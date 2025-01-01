"Рижский хлеб"* внесен в список террористов и экстремистов

Компания "Рижский хлеб"*, членами которой являются граждане Латвии и Украины, включена в перечень террористов и экстремистов. Соответствующее изменение в реестр было внесено в среду, 11 февраля.

Решение в отношении компании приняла Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), уточняет ТАСС.

В августе 2025 года "Коммерсантъ" писал, что Родниковский районный суд Ивановской области изъял в собственность государства 50% долей российского ООО "Рижский хлеб"* стоимостью 1,7 миллиарда рублей. Иск подала Генпрокуратура, указывая, что владельцы компании использовали пресловутые активы для спонсирования украинских нацбатальонов, признанных в России террористическими организациями и запрещенных.

В декабре 2025 года сообщалось, что в России ужесточили контроль за финансовыми операциями экстремистов. Прежде фигурантам соответствующего перечня разрешали использовать часть средств на содержание себя и ближайшей родни. Теперь российские власти сами решают, какие доходы экстремистов можно пустить на эти цели, а также согласовывают предстоящие траты.

* включена в перечень террористов и экстремистов