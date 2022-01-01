Президент Польши Кароль Навроцкий положительно высказался о возможности диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отметил политик, во время избирательной кампании ему задавали вопрос о том, сядет ли он за один стол с Владимиром Путиным. Тогда Навроцкий, по его словам, "ответил, что сяду за стол с каждым, если этого будет требовать интерес Польши".

Польский президент подтвердил, что и сейчас готов к контактам с российским лидером, "если этого будет требовать интерес Польши" (цитаты по РИА Новости).

Ранее глава чешского кабмина Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз должен восстановить прямой диалог с Россией. Политик также напомнил, что конфликт на Украине мог закончиться еще в 2022 году, если бы не поступившие из Лондона указания киевскому режиму продолжать войну.

Президент Финляндии Александр Стубб, говоря о попытках некоторых европейских стран реанимировать диалог с Москвой, подчеркивал, что близится момент завершения российско-украинского конфликта — тогда отношения Европы с Россией начнутся с нуля.