НАТО объявила о старте миссии "Арктический страж"

НАТО начинает миссию Arctic Sentry ("Арктический страж"), которая нацелена на расширение присутствия войск блока в Арктике, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу альянса.

Уточняется, что миссия призвана обеспечить координацию военного присутствия союзников в регионе

Генерал ВВС США, главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что миссия позволит НАТО использовать свою мощь для "обеспечения безопасности Арктики и Крайнего Севера".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс не скрывает своих планов устроить военную интервенцию на Украине после подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом.