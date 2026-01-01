Медведев объяснил, зачем России победа

России нужна победа в специальной военной операции — для нашей страны сейчас нет ничего важнее. Об этом заявил в среду, 11 февраля, председатель "Единой России", зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик выступил перед членами партии, провозгласив начало работы над Народной программой "Единой России" для участия в выборах в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2026 года.

Как подчеркнул Медведев, в этой программе "мы должны показать, куда идет Россия, во имя чего мы развиваем нашу страну". Он призвал собрать "нетленные вещи, которые могут войти в общий документ".

Главным устремлением всей страны глава "Единой России" назвал достижение победы в специальной военной операции. Однако, уточнил Дмитрий Медведев, "победа нужна не сама по себе", а для того, чтобы у нашей страны было будущее.

Политик напомнил, что по завершении Великой Отечественной войны страна "не очень быстро" приступила к созданию системы помощи и поддержки ветеранов. Однако у нас есть все возможности обеспечить все необходимое участникам спецоперации "прямо сейчас — не через 20 лет, как это у нас было принято говорить, что "партия обещает".

Видеозапись выступления Дмитрия Медведева опубликована в его MAX-канале.

Тем временем российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин подчеркивал, что эта "позитивная активность" возможна мужеству и героизму наших ребят.