Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал отметать предположение о том, что в соглашение о мирном урегулировании конфликта на Украине могут быть включены гарантии безопасности для России.

Как заявил политик, "все, что мы делаем под американским руководством, — это объединение украинцев, россиян, США, совершенно очевидно, в тесной координации с союзниками, чтобы убедиться, что мы сможем положить конец войне".

Рютте подчеркнул, что очень важно удостовериться, что будущее мирное соглашение — это "не повторение Минских соглашений", что "сделка заключена" и имеются "очень сильные гарантии безопасности" (цитаты по РИА Новости).

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что наша страна не возражает против предоставления Украине гарантий безопасности — но тогда такие гарантии должна получить и Москва. Однако когда президент Бразилии Лула да Силва призвал Запад дать такие гарантии России, киевский режим громко возмутился.

Между тем источники рассказали, что гарантии безопасности Украине могут включать быстрое реагирование многонациональных сил — этот вариант изучается в качестве альтернативы вводу миротворческого контингента. Также сообщалось, что Киев требует четких гарантий того, что в будущем "Россия не будет идти на Одессу".