Европейцы обвиняют Вашингтон в разрушительной политике - но в какой мере деятели Старого Света сами виноваты в развале системы международной безопасности? Отдают ли они себе отчёт в причинах упадка экономики Евросоюза? И готовы ли к восстановлению нормальных отношений с Москвой?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с доцентом Финансового университета при правительстве России Александром Камкиным.

"Сейчас ситуация в Европе еще более плачевная и драматичная. Цены на энергоносители продолжают расти. Европейцы уже признают безальтернативность американского СПГ. Уже никуда от этого не деться", - отметил он.

