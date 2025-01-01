Евросоюз определил два учебных центра для подготовки украинских военнослужащих на территории Украины. Об этом рассказала в среду, 11 февраля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Глава евродипломатии подтвердила, что европейцы хотят перенести подготовку украинских военных со своей территории на Украину, сообщает ТАСС.

Конкретные места, в которых будут реализовывать программы Евросоюза по подготовке бойцов ВСУ, Каллас не назвала.

Западные страны поддерживают киевский режим не только оружием и деньгами, но и реализуют программы подготовки и тренировки украинских военных. При этом осенью 2025 года на Украину приезжала группа польских специалистов, которые проходили обучение в ВСУ и перенимали их опыт по противодействию дронам.

Тем временем в США раскрыли чудовищную правду о реальном положении ВСУ: в призывных подразделениях наблюдаются крайне высокие показатели потерь, достигающие 80-90%. Ситуация с личным составом, несмотря на драконовские приемы насильственной мобилизации на Украине, остается катастрофической.