В Госдуме предложили стендаперу Сабурову способ вернуться в Россию

Стендапер Нурлан Сабуров, которому запрещено въезжать в Россию в ближайшие полвека, может улучшить свое положение. Об этом рассказал в среду, 11 февраля, депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий порекомендовал комику "проявить серьезность и громко публично поддержать нашу страну в украинском конфликте", поскольку "с такой позицией проблемы со въездом в Россию будут решаться быстрее".

Милонов также раскритиковал "духовную теплохладность", которая ведет к серьезным затруднениям. Депутат подчеркнул, что "стойкое нежелание показаться нехорошим в глазах беглой оппозиции обернулось серьезным жизненным разворотом в биографии Сабурова", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Нурлан Сабуров не сможет появиться на российской территории в ближайшие 50 лет, хотя он жил в России с женой и детьми. Это решение объяснили интересами национальной безопасности и защитой традиционных духовно-нравственных ценностей.

Вслед за этим заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев заявил, что на родине Сабурову грозит проверка из-за информации о том, что он помогал российским военным. Если эти сведения подтвердятся, стендапер рискует получить до 12 лет тюрьмы по статье о наемничестве.

Тем временем сам Сабуров заявил, что за 15 лет работы в России побывал во многих городах и "благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития". Он также пообещал, что "время расставит все на свои места".