Европейский автопром оказался в глобальном кризисе

Как вы яхту назовете, так она и поплывёт. С машинами та же история? Развод с Америкой, объявленная России война, тень грозного Китая – всё это стало кошмарным сном для Европы. Которая вдруг осознала, что скоро станет придатком КНР, а гордость континента – автопром – пора убирать в пыльный гараж.

Европейский автопром, немецкий, прежде всего, был олицетворением промышленной мощи и передовых технологий. А тут выяснилось, что юркие китайцы теснят престижные европейские марки. Американцы показывают ехидные передачи: когда ж китайцы помогут европейскому автопрому дать дуба?

Сегодня китайские автомобильные бренды занимают более 10% европейского авторынка. Китайцы строят заводы в Венгрии, которая получает дешёвые российские энергоресурсы, в Турции, в Болгарии. Владелец таких известных марок, как Fiat, Peugeot и Maserati, сообщил об убытках в размере 26 миллиардов долларов. "Мерседесов" покупают всё меньше. У других производителей дела не лучше.

Не так давно Европа массово пересаживалась на дизельные автомобили – так экологичнее. Потом дизель объявили абсолютным злом и позвали всех заливать рапсовое масло – во имя зеленого будущего, конечно.

В итоге настала эпоха электрокаров, Европа осталась без российского газа, производство стало слишком дорогим, и началось китайское вторжение. Немецкому автопрому предлагают делать дроны для Украины. Так дешевле, на коленке можно клепать.

А лучше кастрюли да сковородки. Лучше для автопрома, у которого уже в действительности всё не так, как на самом деле.