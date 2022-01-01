Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил в среду, 11 февраля, что не собирался объявлять о новых президентских выборах на Украине, несмотря на публикации западных газет.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, будто Зеленский вскоре официально сообщит о начале избирательной кампании. Однако глава киевского режима заявил, что впервые об этом слышит.

К выборам Украина перейдет только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращение огня, цитирует Зеленского украинское издание "Политика Страны".

При этом заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая заявила в интервью The Times, что Верховная рада создала рабочую группу, чтобы разработать правки к законодательству о выборах главы государства в условиях военного положения. Другие подробности не приводятся, но подчеркивается, что эта работа ведется по распоряжению утратившего легитимность президента.

Ранее замглавы ЦИК Украины Сергей Дубовик заявил, что действующее украинское законодательство не позволяет проводить выборы главы государства во время войны, а новые законодательные нормы пока лишь обсуждаются парламентом.

В декабре 2025 года Центральная избирательная комиссия Украины возобновила работу Государственного реестра избирателей впервые с февраля 2022 года. Госреестр не обновлялся с начала российской специальной военной операции, когда на Украине ввели военное положение и всеобщую мобилизацию.