Путин отдал распоряжения по обеспечению жильем семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность частичного погашения государством ипотечных кредитов российских семей, в которых родился четвертый или последующий ребенок.

Как уточняет пресс-служба Кремля, Путин велел помочь с выплатой ипотеки за счет госбюджета многодетным семьям, в которых появился как минимум четвертый ребенок. Такую помощь государство будет оказывать на сумму в пределах 450 тысяч рублей.

Глава государства распорядился подготовить предложения по совершенствованию государственных программ обеспечения жильем семей с детьми. Поручение адресовано кабмину, при этом первоочередное внимание надлежит уделять семьям с детьми в возрасте до семи лет.

Владимир Путин поручил до 1 июня подготовить предложения по дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Кроме того, российский лидер распорядился предусмотреть возможность перехода семей из одной госпрограммы в другую по мере увеличения количества детей.

Ранее глава думского комитета по защите семьи Нина Останина призывала рассмотреть возможность списания семье долга по ипотечному кредиту после рождения четвертого ребенка. Также депутат отметила, что семейную ипотеку на выгодных условиях необходимо распространить на большее число регионов.

В Общественной палате предлагали кабмину рассмотреть возможность существенного увеличения выплат многодетным на погашение ипотеки — с нынешних 450 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Эксперты подчеркивали, что это нужно сделать лишь в тех регионах, в которых не обеспечивается воспроизводство населения.