Россия начнет поставлять нефть Кубе в качестве гуманитарной помощи

Россия планирует в ближайшее время направить Гаване гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов. Об этом "Известиям" сообщили в посольстве РФ на Кубе.

Российские послы добавили, что самолеты авиакомпаний РФ на острове заправляются, никаких эвакуационных мероприятий не запланировано.

"Отключения электроэнергии на Кубе — явление, к сожалению, не новое, их частота и продолжительность зависят от наличия топлива на местных электростанциях и функционирования национальной энергосистемы", — сообщили газете в российском посольстве.

При этом Минэкономразвития рекомендовало российским туристам не посещать Кубу, а туроператорам — приостановить продажу билетов на остров.