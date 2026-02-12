Телефон вместо карты: в России раскрыли новую схему мошенников

Мошенники научились превращать мобильные телефоны в свои банковские карты через систему бесконтактной оплаты NFC.

Все начинается с звонка, сделанного под бытовым предлогом. Мошенники получают код из Sms-сообщения, который дает доступ к "Госуслугам". Затем жертве поступает еще один звонок под видом представителя государственной организации, которая сообщает о взломе аккуаунта на "Госуслугах".

Усыпив бдительность, аферисты убеждают человека снять все деньги со счетов, удалить мобильный банк и установить "защищенное" приложение, которое якобы обеспечит безопасность средств.

После установки программы мошенники просят свою жертву подойти к банкомату и приложить телефон к считывающему устройству. Из-за установленного программного обеспечения банкомат воспринимает телефон как банковскую карту, принадлежащую мошенникам, передает РИА Новости.

Ранее Минстрой предупредил россиян о мошенниках, обещающих вернуть переплату за отопление.