Военный объект загорелся под Волгоградом из-за ракетной атаки

Волгоградская область в ночь на четверг, 12 февраля, подверглась ракетной атаке.

Обломки упали на территории объекта Минобороны России около поселка Котлубань, начался пожар, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Гражданские объекты не повреждены. Жителей поселка эвакуировали, пострадавших нет. Людей вывозят на автобусах в соседний поселок Городище. Для них развернули пункты временного размещения в Городищенской ДЮСШ и районном доме культуры.

К настоящему моменту пожар на военном объекте еще не потушен. В ликвидации принимают участие противопожарные службы региона, МЧС и сотрудники Минобороны.

В аэропорту Волгограда вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В настоящий момент они сняты, сообщили в Росавиации.