В Кремле допустили разблокировку WhatsApp*

Мессенджер WhatsApp* может возобновить полноценную работу в России при условии соблюдения российского законодательства.

Компания Meta** должна возобновить диалог с российскими властями и начать соблюдать наши законы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Тогда появится возможность договориться", - подчеркнул представитель Кремля.

Если компания продолжит занимать "такую же бескомпромиссную позицию", то тогда у WhatsApp* нет шансов на возобновление работы.

Ранее в Кремле заявили о контактах с представителями мессенджера Telegram по выполнению законов. При этом мессенджер продолжает уклоняться от выполнения законов, сообщил Песков.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

**Организация признана экстремистской и запрещена в России