Изменившийся Галкин* показал свежее фото Пугачевой: народ ахнул

Максим Галкин* вместе с сыном Гарри и дочкой Лизой вернулся домой после отпуска в Куршевеле. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артист выложил снимки, на которых запечатлен с Аллой Пугачевой. Кадры с Примадонной произвели фурор среди подписчиков. Люди гадают, что происходит с парой.

Дело в том, что в последнее время, убеждены особо наблюдательные интернет-пользователи, Максим Галкин* как-то изменился. Фанаты гадают, в чем причина. Кто-то уверен, что артист начал пользоваться ИИ при оформлении фотографий, другие же уверены, что юморист накладывает на публикации слишком много фотофильтров.

Благодаря каким-то ухищрениям, считают комментаторы в Сети, и Алла Пугачева теперь стала выглядеть под стать молодому мужу. Подписчики ахнули при виде свежего фото Примадонны. И если одни пришли в восхищение, то другие разразились гневной критикой. По мнению последних, Алла совсем перестала походить на себя.

Отметим, что, по последним данным, семейство живет на Кипре, куда перебралось из неспокойного Израиля. Однако ходят слухи, что артисты намерены купить недвижимость в Болгарии.

*включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

