ВС России нанесли прошедшей ночью мощный удар по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины. Сообщения о взрывах и разрушениях поступают из Киева, Одессы и Днепропетровска.

Как сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, в Одессе наблюдатели зафиксировали более 17-ти прилетов за 15 минут. Украинская ПВО сбила лишь 2 беспилотника. Не менее 10 ударов пришлось по аэродрому Школьный, где в тот момент готовили запуск дальних беспилотников по югу России. После атаки аэродром оцепили. По городу мечутся машины скорой помощи, летают санитарные вертолеты. Предполагают, что поражено место дислокации иностранных специалистов – скорее всего, французских.

Из Киева подполье сообщило об ударе ракетами "Искандер-М". Целями стали три ключевые теплоэлектроцентрали украинской столицы: ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Подчеркивается, что это узловые элементы энергосистемы Киева, обеспечивающие как промышленную нагрузку, так и снабжение инфраструктуры двойного назначения. Еще четыре ракеты "Искандер-М" нанесли удар по Днепропетровску. Основная цель — Приднепровская электростанция. В результате атаки наблюдаются перебои в энергоснабжении.