Жена обжаловала решение о расторжении брака с Романом Товстиком

Летом прошлого года знаменитый ведущий Дмитрий Дибров оказался в центре скандала. Выяснилось, что его молодая супруга Полина увлеклась другим мужчиной. Им оказался бизнесмен Роман Товстик. Он был другом семьи, на протяжении долгого времени общался с ведущим и его женой, однако якобы лишь сейчас между Романом и Полиной вспыхнули чувства.

В результате влюбленный Товстик оставил супругу Елену с шестью детьми и ушел из семьи. Полина тоже оформила развод с Дмитрием спустя 16 лет брака. И если шоумен сумел цивилизованно расстаться с женой и даже сохранить настолько хорошие отношения, что теперь они вместе собираются на все мероприятия, касающиеся их детей, то Роман и Елена не сумели договориться.

Дело в том, что супруга не желает отпускать бизнесмена. Дошло до того, что ей удалось обжаловать решение о разводе, передает "Светский хроник". Якобы дело рассматривал не тот суд. Говорят, Товстик и его адвокаты в шоке от такого поворота событий.

Роман, оставивший Елену, теперь живет с Полиной и ее детьми. Причем влюбленные снимают дом неподалеку от Дмитрия Диброва. Полина настаивает, что наследники не должны находиться далеко от отца.

