Конфликт на Украине близится к финалу. Именно этим объясняется истерика главы киевского режима. Владимир Зеленский оказался в тупике, из-за чего он делает противоречивые заявления и выдвигает все более нереалистичные условия, заявил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.

Аналитик предупреждает Зеленского, что Украина до окончания конфликта может потерять два крупных города — Харьков и Одессу. Доктороу считает, что это станет предметом переговоров сторон, когда российские военные дойдут до Днепра. И вопрос – останется ли к тому времени на месте правительство Зеленского.

Другой американский эксперт, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, также высказался о судьбе Одессы и Харькова. Он подчеркнул, что Одесса - исторически русский город, где все говорят по-русски. По словам Макгрегора, к историческим русским городам относится и Харьков.