Тысячи испанских фермеров съехались в Мадрид для участия в протестах

Около полусотни тракторов заполонили центральные улицы Мадрида. Несколько тысяч испанских фермеров съехались в столицу и парализовали движение у Министерства сельского хозяйства.

Поводом для общенациональных протестов стало соглашение ЕС с южноамериканским торговым блоком Меркосур. Европейские аграрии говорят об убийстве отрасли из-за невозможности конкурировать с дешёвым заокеанским импортом. По мнению профсоюзов, шанс на победу ещё есть.

Соглашение было подписано 17 января, однако для вступления в силу необходимо одобрение Европарламента.