Российских туристов с Кубы вывезут специальными рейсами

Российские авиакомпании сегодня начинают вывозить наших туристов с Кубы. Специальные рейсы будут отправляться из Гаваны и Варадеро до 21 февраля.

Сейчас на острове, по данным туроператоров, находится около четырёх тысяч соотечественников. Острая нехватка авиатоплива привела к задержкам международных рейсов, в том числе в нашу страну.

Причиной энергетического кризиса стала экономическая блокада Кубы со стороны США. Дефицит бензина привёл к остановке общественного транспорта, госкомпании переведены на четырёхдневную рабочую неделю, сокращены занятия в школах.

В российском посольстве в Гаване сообщили: в ближайшее время Москва планирует направить на Остров свободы груз нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи.