Собянин рассказал о строительстве самого длинного подводного тоннеля метро

В Москве в этом году откроют первые пять станций новой линии метро - Рублёво-Архангельской. Как рассказал сегодня в своём официальном блоге мэр Сергей Собянин, строительство ветки сейчас в самом разгаре.

В её составе будет и самый длинный подводный тоннель столичного метро - между платформами "Серебряный Бор" и "Строгино". Это почти два километра под Москвой-рекой и затоном в природоохранной зоне.

Проходка ведётся в сложных условиях. Для монтажа тоннеля применяют особые тюбинги с металлоизоляцией. А в специальном канале над путями установят мощные вентиляторы, так как под водой невозможно обустроить традиционные шахты.