В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Сильный снегопад сегодня накроет Москву и область. В регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Высота снежного покрова может вырасти на шесть сантиметров - это 20 процентов месячной нормы.

Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт или закладывать на дорогу дополнительный час. Городские службы продолжают расчищать улицы - прометают тротуары и проезжие части, посыпают реагентами.

По прогнозам синоптиков, вместе со снегопадом в столичный регион придёт оттепель. Так, завтра столбики термометров в Москве и Подмосковье могут подняться до плюс 3 градусов.