В Приморье разработали уникальную тест-систему ранней диагностики онколзаболеваний

Приморские учёные разработали и испытали уникальную тест-систему ранней диагностики онкологических заболеваний. Она показывает результат уже через час после процедуры. В её основе - фермент, полученный из морской бактерии.

За простой на первый взгляд реакцией стоит большое научное открытие. Учёные Дальневосточного федерального университета разработали уникальную тест — систему, которая по одной капле крови может определить, есть у пациента онкологическое заболевание.

"В зависимости от того, насколько изменился цвет, мы можем понять, были ли те маркеры или не были, то есть сделать вывод, был ли у пациента рак печени или рак молочной железы или нет. Мы сейчас разрабатываем тест — систему для некоторых раков печени и молочной железы. Можно сделать тест — системы для любой онкологии", - рассказал Георгий Бондарев, лаборант — исследователь передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета.

В основе разработки — высокоактивный белок с сильным противовоспалительным действием. Он есть у животных, растений и человека, но приморские учёные получили его из морской бактерии Кобеция. Штамм изучали биологи Тихоокеанского института биоорганической химии, а затем передали в ДВФУ для дальнейших разработок.

Уникальное вещество обнаружили совсем недалеко, в водах дальневосточных морей. При этом повторная добыча не требуется, так как размножают полученный материал ученые уже в лабораторных условиях.

Этот белок называется щелочная фосфатаза. Именно "морская" версия фермента, по словам исследователей, наиболее активна и, что важно, дешевая в производстве.

"Данную тест-систему мы хотим перевести из научной системы в прикладное направление, вывести её на промышленные масштабы, чтобы любой житель нашей страны мог приобрести её, для того, чтобы детектировать у себя самостоятельно наличие либо отсутствие рака", - отметила Юлия Пентехина, заведующая научно — исследовательской лабораторией рекомбинантных ДНК-технологий Дальневосточного федерального университета.

Разработанная тест-система способна определять онкологическое заболевание на самых ранних стадиях. И многочисленные исследования это уже доказали, говорят учёные. Результат реакции веществ на планшете виден уже через час. То есть всего через 60 минут пациент уже сможет узнать результат.

"Есть лабораторные исследования, но там молекулы другие используются, наши молекулы способны более точно определить, это уже на лабораторном уровне проверено и доказано. Поэтому, если внедрять в лабораторную практику, то это уже будет прорыв и шаг, потому что точность определения очень важна", - отметила Людмила Текутьева, директор Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета.

В массовое производство разработку удастся вывести примерно через три года. Кроме того, из-за уникальных противовоспалительных свойств полученного белка морской щелочной фосфатазы учёные параллельно разрабатывают лекарство, которое поможет пациентам с заболеваниями кишечника.