Ведущий Дмитрий Борисов сообщил об уходе

Дмитрий Борисов прославился в качестве ведущего новостей, однако несколько лет назад стал лицом программы "Пусть говорят" после того, как шоу покинул Андрей Малахов. Вне камер Борисов ведет довольно закрытый образ жизни, на мероприятиях почти не бывает.

Однако на днях журналистам удалось поймать популярного ведущего на презентации. Там Дмитрий Борисов сообщил об уходе. Оказывается, шоумен полюбил уходить в лес, чтобы наслаждаться природой и погодой.

"В этом году зима фантастически крутая, мне она нравится, потому что она была морозная. Да, конечно, минус 25 не очень здорово, но мне причем нравилось в начале января в лес уходить на несколько часов, где заснеженные деревья, солнце светит наконец-то, этого не хватало зимам. Самое главное — это тепло одеваться, конечно же, но тоже в меру", - сообщил Дмитрий Борисов "КП".

Отметим, что официально телеведущий никогда не был женат, детей у него тоже нет. Однако в конце прошлого года Дмитрий Борисов внезапно опубликовал фото, на котором предстал вместе с очаровательной блондинкой, облаченной невестой. Однако шоумен сразу дал понять, что жених не он. Более того, оказалось, что он выдал замуж сестру.

