В столице Аргентины митинг завершился столкновениями с полицией

В столице Аргентины ожесточёнными столкновениями с полицией завершился митинг против трудовой реформы. Во время обсуждения в Сенате у стен парламента собралось более десяти тысяч человек.

Правоохранители с трудом сдерживали толпу, а вскоре в стражей порядка полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Полицейские ответили водометами и слезоточивым газом.

Разогнать протестующих помогли подоспевшие отряды на мотоциклах. 15 человек пострадали, в их числе - манифестанты, стражи порядка и журналист. 14 человек задержаны.