Троих подростков задержали за поджог ж/д оборудования в Татарстане

Обвинение в теракте предъявлено троим подросткам в Татарстане. По данным следствия, они за вознаграждение подожгли железнодорожное оборудование.

Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, обвинение предъявлено трем жителям Татарстана в возрасте от 16 до 17 лет. Статья - совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору.

Следователи выяснили, что вечером 25 января злоумышленники подожгли железнодорожное оборудование вблизи станции Васильево Горьковской железной дороги. Подростки действовали в составе группы лиц по предварительному сговору. Как стало известно, исполнителей завербовали через интернет, за поджог им заплатили 30 тысяч рублей. Поджигателей оперативно задержали и поместили под арест.