ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Удмуртии.

Задержан 57-летний ранее судимый россиянин, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Атака планировалась на межмуниципальный отдел МВД "Можгинский". Для этой цели задержанный приобрел компоненты для изготовления средств поражения.

В его гараже обнаружили самодельное взрывное устройство и средства поражения.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению террористического акта" и "Незаконное приобретение взрывчатых веществ".