Анна Семенович: "Я чувствую себя куском мяса"

На днях в Сети распространилось видео, на котором Анна Семенович и ее избранник запечатлены на пляже. Мужчина предстал в плавательных шортах, певица - в раздельном купальнике. Ролик явно сняли исподтишка, так, чтобы певица и ее возлюбленный не заметили. На кадрах Семенович предстала во весь рост, в ракурсе, который обычно сама певица не демонстрирует.

Разразилась шумиха. В основном общественность расстроилась из-за того, что от прежней стройности Анны, по их мнению, не осталось и следа. Другие предположили, что артистка просто позволила себе расслабиться в отпуске. Третьи напомнили, что не в красоте счастье.

Не осталась в стороне и сама Анна Семенович. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артистка заявила, что это все происки недоброжелателей, а видео сфабриковано.

"Я чувствую себя куском мяса, которое взвешивают в магазине, чтобы купить. Хорошо, что я уже 20 лет в шоу-бизнесе и с юмором отношусь к этому", - заявила Семенович.

Тем не менее, Анна призналась, что ей очень обидно и неприятно. Кроме того, певица поблагодарила всех, кто в Сети заступился за нее.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>