Автомобиль взорвался возле административного здания в Москве

Взрыв прогремел на западе Москвы. Как сообщил Telegram-канал "112", автомобиль взорвался возле административного здания в Можайском районе столицы.

По данным канала, автомобиль стоял на парковке возле административного здания на Рябиновой улице. Строение имеет отношение к Управлению делами президента.

В результате взрыва машина полностью сгорела. На месте происшествия работают экстренные службы. Данных о пострадавших не поступало.

Позже сообщение о взрыве опровергли в МВД России. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что речь шла о возгорании. Горело транспортное средство 2001 года выпуска, пожар был оперативно ликвидирован.