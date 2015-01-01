"Период болезненного расставания": Михаил Шуфутинский выступил с новостью

Михаил Шуфутинский продолжает активно работать, несмотря на преклонный возраст. Певец анонсировал выход новой песни, которая называется "Последний полет".

"Мелодичная, динамичная баллада рассказывает о судьбах двух людей, которые переживают период болезненного расставания. Но когда былые сильные чувства еще теплятся в душе, всегда есть шанс спасти любовь и воскресить отношения", - сообщил известный исполнитель в своем официальном телеграм-канале.

По словам певца, эта композиция своего рода исповедь мужчины, который готов "простить обиды и дать своей возлюбленной последний шанс, если она не будет лгать".

Артист выразил надежду, что эта песня станет вдохновением на "новый старт для старых отношений". "Ведь даже самая черная полоса в жизни может стать взлетной! Главное, чтобы и у женщины, и мужчины оставалось желание слышать и слушать ближнего, сохраняя способность идти на компромисс…" - заключил Шуфутинский.

Отметим, что сам певец счастлив в браке с артисткой Светланой Уразовой, которая моложе Шуфутинского на 30 лет. Однако влюбленных такая внушительная разница в возрасте совершенно не смущает. Пара вместе с 2015 года. Именно Светлана оказалась рядом, когда известный певец овдовел.

