Москвичей предупредили о сильной гололедице

К концу недели на дорогах столицы сформируется сильная гололедица, москвичей просят быть аккуратными.

Днем в пятницу начнутся осадки в виде дождя, он будет чередоваться с мокрым снегом. К воскресенью жидкая каша на дорогах начнет замерзать, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В течение дня 15 числа будет образовываться гололедица, которая может быть к вечеру довольно сильной", - рассказала РИА Новости.

Водителей просят снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать опасных маневров.