Киев признал серьезные повреждения крупной ТЭС в результате удара ВС России

Украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о повреждении одной из своих ТЭС. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции, сообщили энергетики в Telegram.

Название станции и ее местоположение в "ДТЭК" не уточнили. Известно, что на балансе энгергохолдинга находятся несколько ТЭС в разных регионах Украины.

Ранее стало известно о массированном ударе, который нанесли ВС России по энергетической инфраструктуре Украины. Использовались беспилотники и ракеты "Искандер-М". В Киеве целями стали три ключевые теплоэлектроцентрали: ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Еще четыре ракеты "Искандер-М" нанесли удар по Днепропетровску, основная цель — Приднепровская электростанция.