Косулю отбили от стаи бездомных собак в Красноярском крае

Трогательная история о неравнодушии и готовности прийти на помощь. В Красноярском крае спасли раненую косулю. Она забрела в город и заблудилась. На улице на неё напала стая бездомных собак.

Мимо неравной схватки не смог пройти случайный прохожий. Мужчина отогнал псов, а затем позвонил в специализированную службу. На место прибыли и сотрудники полиции. Обессиленное животное на руках донесли до автомобиля и передали ветеринарам.

Как заверили врачи, лесная гостья серьёзных травм не получила и быстро пойдёт на поправку.