"Дала второй шанс": вот что на самом деле происходит между Бабкиной и Гором

Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже более 20 лет. Пара так официально и не оформила отношения.

"Ничего нам не мешает заниматься своими вещами, а потом видеться. Мне очень нравится такое житье-бытье. Терпеть не могу, когда дома постоянно маячит кто-то со своими носками, едой. Я хочу прийти и молчать, не общаться вообще", - говорила в интервью "казачка Надя".

А ведь пару лет назад в Сети ходили упорные слухи, будто у артистки появился новый фаворит. Им оказался бывший фигурист Сергей Рябов. Говорят, привлекательный спортсмен окружил Бабкину такой заботой и вниманием, что та якобы купила ему квартиру в Москве за 47 миллионов рублей и назначила на руководящую должность в своем театре.

Однако недавно Сергей Рябов женился. Его избранницей стала 25-летняя фигуристка Мария Горохова. Говорят, на банкете гулял весь театр "Русская песня", не было только Надежды Бабкиной. Однако певица поздравила молодоженов по телефону.

"Так что, несмотря на все личные перипетии, они по-прежнему близкие люди и единомышленники. Ну а Гор, понятное дело, за последние десятилетия стал для Бабкиной родным человеком, поэтому неудивительно, что она дала своему гражданскому мужу второй шанс", - рассказали в коллективе Бабкиной "КП".

Более того, Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе спели в шоу "Дуэты". Артистка призналась, что не предполагала, что именно он будет ее партнером. "Мы вместе уже больше 23 лет. Нас все время разводят. А у нас все хорошо! Секрет - любовь и понимание", - сообщила Бабкина.

А недавно и Евгений Гор при всем коллективе театра "Русская песня" признавался артистке в любви. "Скажу то, что с каждым годом будет еще больше цениться. Люблю. И люблю по-настоящему!" - заявил артист.

