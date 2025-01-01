Путин поручил кабмину заняться вузами и колледжами с худшими рейтингами

Кабмин совместно с властями регионов и при участии Агентства стратегических инициатив должен ежегодно оценивать деятельность вузов и колледжей с худшими рейтингами. Соответствующее поручение дал правительству президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета от 25 декабря 2025 года.

Как отмечается в перечне поручений российского лидера, опубликованном на сайте Кремля, соответствующий доклад премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 июля 2026 года. Впоследствии такой отчет должен ложиться на стол президента один раз в год.

Путин также распорядился обеспечить актуализацию программ развития этих учебных заведений. Возможно и принятие решений о реорганизации не менее чем 2% государственных и муниципальных учебных заведений, показавших худшие результаты в национальных рейтингах.