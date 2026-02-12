Скелетониста Гераскевича сняли с Олимпиады за шлем с погибшими атлетами

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования запрещенного шлема на Олимпийских играх.

Ранее МОК запретил украинскому спортсмену использовать шлем с изображениями погибших спортсменов в ходе военной операции на Украине. Согласно Олимпийской хартии, на Играх нельзя выражать политические и религиозные взгляды.

"130 конфликтов происходят в мире, мы не можем допустить того, чтобы они влияли на соревнования", - заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Несмотря на предупреждение комитета, Гераскевич объявил, что не намерен менять свою позицию. Поэтому он не допущен к участию в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года, передает РИА Новости. Его также лишили аккредитации.

"Скелетонист с Украины, которому дали последнюю возможность, не сможет сегодня утром принять участие в соревнованиях <…> Он не рассматривал возможность какого-либо компромисса", - говорится в заявлении МОК.