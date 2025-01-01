Глава Росимущества доложил Путину об итогах работы ведомства

Владимир Путин принял сегодня в Кремле руководителя Росимущества. Вадим Яковенко доложил президенту об итогах работы ведомства.
За минувший год в казну поступило 638 миллиардов рублей. За три года на 42 процента увеличилось число объектов федерального имущества. Завершён долгий процесс по согласованию всех учётных данных в государственных реестрах.
Несколько тысяч зданий подверглись ремонту и реставрации. Завершается работа по разграничению объектов федеральной и муниципальной собственности. Здесь основной объём задач приходится на новые регионы.
"В течение трёх лет, уважаемый Владимир Владимирович, мы проводили работу по разграничению имущества в воссоединенных субъектах: в Луганской и Донецкой народных республиках, в Запорожской области, в Херсонской области. На конец 2025 года 750 тысяч таких объектов разграничено, из них 289 [тысяч] остаются в федеральной собственности, это энергосетевые активы, шахты, железнодорожная и портовая инфраструктура, а 460 тысяч объектов остаются в региональной собственности", - сообщил Яковенко.