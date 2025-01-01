Глава Росимущества доложил Путину об итогах работы ведомства

Владимир Путин принял сегодня в Кремле руководителя Росимущества. Вадим Яковенко доложил президенту об итогах работы ведомства.

За минувший год в казну поступило 638 миллиардов рублей. За три года на 42 процента увеличилось число объектов федерального имущества. Завершён долгий процесс по согласованию всех учётных данных в государственных реестрах.

Несколько тысяч зданий подверглись ремонту и реставрации. Завершается работа по разграничению объектов федеральной и муниципальной собственности. Здесь основной объём задач приходится на новые регионы.