Мэр Москвы объявил об открытии четырех спорткомплексов после реконструкции

Те, кто посещал спорткомплекс "Коралл" еще с момента основания, сегодня не узнают его. Светлые, просторные, а главное - комфортные залы для тренировок и активного отдыха. Теперь ими могут пользоваться все жители Красносельского района.

"Данный комплекс был построен в 2003 году, в 2022 году он вошел в капитальный ремонт. В 2025 году он как раз вышел из капитального ремонта. Здесь модернизировали большую и малую чаши бассейнов, положили мембрану безопасную", - рассказал Максим Юхмейчук, директор СК "Коралл".

25-метровый бассейн идеально подходит для начинающих спортсменов. Здесь можно оттачивать технику и проводить соревнования. Новые рекорды пловцы установить еще не успели, но воду уже опробовали. И остались довольны.

"Довелось поработать во многих бассейнах - и в современных приятно находиться с точки зрения человеческой. С точки зрения детей, родителей, которые ожидают их достаточно долгое время", - отметила Елена Баканова, инструктор спорткомплекса "Коралл".

Чтобы заниматься в таком бассейне, не обязательно быть профессиональным пловцом. Многие приходят сюда, чтобы поправить здоровье и улучшить физическую форму. Есть где позаниматься и совсем юным любителям плаванья - для них оборудован специальный бассейн. Пока дети тренируются, взрослые могут провести время в тренажерном зале, рядом - зал для хореографии. Важно, что новый спорткомплекс приспособлен, в том числе и для маломобильных граждан.

Строительство подобных объектов - одна из приоритетных задач развития столицы. Помимо "Коралла", открылись еще три комплекса - в Дмитровском районе, Митине и в Бирюлеве Западном. Везде есть секции художественной гимнастики, футбола, единоборств, аквааэробики и фитнеса. Об этом на своей странице в соцсети "Макс" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин: "Сразу четыре спортивных комплекса открыли сегодня после реконструкции. Это часть нашей городской программы по модернизации действующих спорткомплексов. На сегодня обновили уже 34 объекта. В планах до конца года - еще 20. Кроме того, спортивную инфраструктуру Москвы пополнят 47 новых сооружений. В основном это спорткомплексы, расположенные в жилых районах и предназначенные для местных жителей".

Сегодня в Москве построено более 350 современных спортивных объектов. Помимо этого активно восстанавливают типовые комплексы, которые появились еще в советское время.