"Школа родственного ухода" превратилась в образовательную экосистему

Забота о самых близких. "Школа родственного ухода", созданная в Москве почти 4 года назад, превратилась в образовательную экосистему. Уже более 7 тысяч горожан прошли здесь различные курсы, чтобы научиться не только правильно ухаживать за пожилыми родственниками, но и зачастую находить с ними контакт.

В эту школу приходят не ради оценок и сертификатов, а по любви. К близким людям - детям, родителям. У бабушки Ольги - деменция. Внучка изо всех сил пытается ей помочь. Интернет-советы и медицинские справочники оказались бессильны. Теперь она учится в "Школе родственного ухода". И с помощью онлайн платформы. И во время очных - групповых занятий. Она запоминает каждое слово, каждое движение.

"В курсе, который создала "Школа родственного ухода", там как раз про это. Про уход, про общение, про практические советы. И это очень помогло нашей семье", - рассказала Ольга Черепушкина, слушатель проекта "Школа родственного ухода".

Эта школа четыре года назад стартовала с одного-единственного курса - "Домашний уход". А сейчас превратилась в целую образовательную экосистему. Её слушателями стали уже более семи тысяч человек. Это неудивительно. Поскольку команда преподавателей очень сильная.

"У нас разные психологи работают в проекте. У нас есть хорошие специалисты по уходу. Мы работаем с социальными учреждениями Москвы. Там тоже серьезные, знающие люди, которые нам подсказывают, как лучше что-то делать. И это многообразие в проекте меня восхищает", - рассказала Дарья Музыка, менеджер проекта "Школа родственного ухода".

Участникам проекта доступны не только богатая электронная база, группы взаимоподдержки, но и занятия в симуляционных кабинетах. Когда можно лично прочувствовать, каково это - плохо видеть, ходить и ориентироваться в пространстве.

Мария Мыльникова в "Школе родственного ухода" преподает со дня её основания. Признаётся: москвичи хотят получить максимум знаний, чтобы помочь близким. А сами специалисты не только обучают в аудиториях. Но и помогают на дому тем, кто нуждается в уходе после выписки из больницы.

"Не каждый человек готовится заботиться о другом. И каждый, кто приходит на территорию ухода, если он в эту историю влюбляется, если она кажется ему значимой, это приносит, конечно, огромное удовлетворение. Видеть облегчение, обратную связь, которая греет сердце", - отметила Мария Мыльникова, тренер проекта "Школа родственного ухода".

Планов у сплоченного и креативного коллектива много. Двухдневные интенсивы по выходным - по просьбе слушателей. Плюс, гид по заботе о пожилых близких. Но и это еще не всё.

"В наших планах на этот год - уделить внимание профилактике. Как поддержать самостоятельность своих пожилых родственников до момента, когда им уход потребуется. Как продлить этот период?" – рассказала Дарья Музыка.

Обучение в школе бесплатное, а попасть туда можно, не выходя из дома. Достаточно просто зайти на сайт. И выбрать то, что именно сейчас наиболее важно и жизненно необходимо. Для самого близкого человека.