Главе киевского режима Владимиру Зеленскому напомнили, кто может диктовать условия по вступлению страны в Евросоюз. Требования украинского лидера назвать точные сроки присоединения Украины к ЕС прокомментировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как пояснил Орбан Зеленскому, украинский лидер на неверном пути. Венгерский премьер подчеркнул, что вступление в ЕС — это процесс, основанный на заслугах. Соответственно, и условия для вступления устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты, написал политик в соцсети X.

Зеленский ранее заявил, что в проекте мирного соглашения должна фигурировать конкретная дата вступления Украины в ЕС. По его словам, в противном случае Россия заблокирует этот процесс руками тех или иных представителей Европы.