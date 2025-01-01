Задержан одногруппник напавшего на техникум в Анапе

Правоохранители установили и задержали нового фигуранта дела о нападении на техникум в Анапе.

Это одногруппник парня, который устроил стрельбу. Его подозревают в подстрекательстве к убийству и покушению на убийство, сообщили в СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в 2025 году 17-летний стрелок рассказал другу о намерении напасть на учебное заведение, а затем убить студентов и охранников. Одногруппник всячески провоцировал и подталкивал товарища к преступлению.

В данный момент одногруппник задержан и допрошен, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего владельца ружья по статье о небрежном хранении оружия. Это родственник стрелка, сообщили в СК. По данным СМИ, парень украл ружье у дедушки.

11 февраля 17-летний студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме Анапы. В результате происшествия погиб 55-летний охранник, еще два человека пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия.