Украинские депутаты не приступят к голосованию до 24 февраля. Сегодняшнее голосование в Верховной раде Украины не состоялось в связи с отсутствием парламентариев. Часть нардепов отравились в столовой, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

По данным нардепа, Рада в четверг не смогла рассмотреть ни один вопрос из-за отсутствия депутатов. Пленарное заседание завершилось безрезультатно. Многие депутаты, как написал Железняк в Telegram, в командировках.

В то же время, сообщил нардеп, многие народные избранники отравились днем ранее в столовой Рады. По словам Железняка, на Украине, судя по всему, наступил не парламентский, а пищевой кризис.