Минобороны отчиталось о групповом ударе по инфраструктуре Украины

ВС России ответили на террористические атаки киевского режима по российским гражданским объектам. За прошедшие сутки нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что энергообъекты использовались в интересах ВСУ. Также уничтожены места производства и хранения ударных беспилотников. Все назначенные объекты поражены.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома. Нанесены удары по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", восемь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб.