Собянин: Москва лидирует по площади и балансу застройки по программе КРТ

Москва лидирует по площади и балансу застройки по программе комплексного развития территорий, сообщил в своем канале Сергей Собянин.

По словам мэра, на месте полузаброшенных бывших цехов и пустырей появляются современные комфортные кварталы для жизни, работы и отдыха.

Как уточнил Собянин, сейчас одобрены и находятся на разных стадиях реализации 179 проектов КРТ общей площадью свыше 1,6 тысячи гектаров. Возвести там планируется больше 33 миллионов квадратных метров недвижимости, что даст столице около 386 тысяч рабочих мест.

Подробности - в посте главы города.