Собянин рассказал о реконструкции школы №1574 в Старопименовском переулке

В центре Москвы обновят историческое здание школы. Как рассказал в социальных сетях мэр Сергей Собянин, оно было построено более 120 лет назад.

В ходе реконструкции заменят все инженерные коммуникации и оборудуют современные классы.

Школа находится в одном из знаковых мест столицы. В ней преподавали лучшие педагоги и даже ученые. Занятия проходили в том числе на иностранных языках. А среди выпускников - архитектор Роман Клейн, спроектировавший главное здание Пушкинского музея и ЦУМ, основатель театрального музея, меценат Алексей Бахрушин. Некоторое время учился там и поэт Валерий Брюсов.