Захарова предупредила Армению о риске превращения в ядерный полигон США

Армения рискует стать полигоном для необкатанных ядерных технологий США. Так оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова соглашение Вашингтона с Ереваном о поставках продукции и услуг в сфере ядерной энергетики на 9 миллиардов долларов.

Вся эта история очень мутная, подчеркнула Захарова. По данным дипломата, предлагаемых Вашингтоном АЭС малой мощности нет не то что на территории Соединенных Штатов, их вообще в принципе нет: они существуют только на бумаге.

Планы Вашингтона по предоставлению армянской стороне продукции и услуг в области гражданской ядерной энергетики анонсировал на совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном вице-президент США Джей Ди Вэнс. Однако Захарова уверена, что конечная стоимость этих малых модульных реакторов может оказаться для клиентов значительно выше, чем расчетная. В конечном итоге Армения, договариваясь с США, рискует стать испытательным полигоном, приводит слова дипломата ТАСС.